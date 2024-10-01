33歳になったアントワーヌ・グリーズマンが、フランス代表からの引退を発表した。2014年に22歳で代表デビューすると、同国歴代3位タイとなる137試合に出場し、歴代4位となる44ゴールを記録。2018年にはW杯優勝も経験した。現在フランス代表のキャプテンを務めるキリアン・エムバペは、グリーズマンにこのようなメッセージを送っている。「代表キャリアを終える素晴らしい選手。僕らの代表時代で最も重要な選手のひとり。忘れられな