カレーハウスCoCo壱番屋が好調だ。展開する壱番屋の2024年2月期連結決算の売上高は過去最高を記録した。なぜ人気なのか。マーケティングが専門の高千穂大学商学部教授の永井竜之介さんは「飽きのこない『ちょうどいい味』のカレーソースに加えて、12億通り以上のカスタマイズが可能なことが強みになっている。これは従来のマーケティング理論とは相反するものだ」という――。写真＝時事通信フォトカレーショップ「カレーハウスCoC