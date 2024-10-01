■国勢調査で「聞き取り」の手順を省略またしても国の「統計」を巡る不正が明らかになった。今度は、「国の最も重要な統計」とされる「国勢調査」。5年に1度、全世帯を対象に「全数調査」され、日本の「人口」が確定するなど、その他の統計の基盤になる。「国勢調査『聞き取り』怠る大都市4割、統計法違反の疑い」と日本経済新聞が9月17日付け朝刊1面トップで報じたもので、国勢調査の信頼が失われることになり、「あらゆる政策