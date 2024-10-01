去年、SNSで知り合った女子高校生を殺害し、栃木県内でレンタカーに遺体を遺棄した罪などに問われている男がきょうの初公判で起訴内容を認めました。安栖達也被告（29）は去年10月、東京・新宿区の駐車場にとめたレンタカーの中で、千葉県の女子高校生（15）の首を手で絞めて殺害したうえ、遺体を栃木県上三川町まで車で運んで遺棄した罪などに問われています。きょう、宇都宮地裁で開かれた初公判で、安栖被告は起訴内容について