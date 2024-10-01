【ソウル聯合ニュース】北朝鮮の朝鮮中央通信は１日、金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）が前日にサッカー女子のＵ―２０（２０歳以下）ワールドカップ（Ｗ杯）で優勝した選手らを党中央委員会本部庁舎に招き、「国中に喜びを与えてくれた鼓舞的な慶事、愛国的な壮挙」と称賛したと報じた。金正恩氏は、大会でＭＶＰと最多得点に輝いたチェ・イルソン選手とリ・ソンホ監督の功績を高く評価したという。公