Brendan Pierson[３０日 ロイター] - ジョージア州裁判所は３０日、妊娠６週ごろ以降の人工妊娠中絶を禁止する州法について、州憲法が保障するプライバシーと自由の権利を侵害しているとして、差し止めを命じた。州法は２０１９年に州議会で可決され、連邦最高裁判所が２２年に中絶を憲法上の権利と認めた１９７３年の「ロー対ウェード」判決を覆したのを受けて施行された。訴訟はリプロダクティブ・ジャスティス（性と生殖に