2022年12月に「モーニング娘。」を卒業した加賀楓（24）が1日、自身のSNSを通じ、芸能活動終了を発表した。加賀は今年5月、所属事務所の公式サイトを通じ、6月20日に東京・帝国劇場で開幕する舞台「ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル」の出演をもって引退すると表明。「ダンスを一から学ぶ方向」としていた。同ミュージカルは、9月28日の大阪公演をもって千秋楽を迎えた。加賀はこの日、「改めて、応援してくださった皆