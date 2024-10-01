Shivangi AcharyaNeha Arora[ニューデリー ３０日 ロイター] - インドとアメリカは今週、重要鉱物に関する協力協定に署名するとみられている。インド政府関係者２人が明らかにした。インドのゴヤル商工相がワシントン訪問時に提携・協力協定に署名する見通し。インド政府によると、ゴヤル商工相はレモンド商務長官、米通商代表部（ＵＳＴＲ）のタイ代表と会談する予定。ＵＳＴＲが公表しているスケジュールでは、タイ代表は