日本銀行が3カ月ごとに企業の景況感を調査する「短観」（=全国企業短期経済観測調査）で、大企業・製造業は横ばいだったものの、大企業・非製造業は2期ぶりに改善しました。【映像】日銀短観 大企業・製造業は横ばい短観の調査は、8月末〜9月末にかけて行われました。景気が「良い」と答えた企業から「悪い」と答えた企業の割合を引いた指数は、大企業の製造業ではプラス13となり、前回6月の調査と変わらず横ばいでした。繊