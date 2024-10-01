レバノンを拠点とするイスラム教シーア派組織ヒズボラと交戦を続けるイスラエル軍は、レバノン南部への地上侵攻を開始しました。イスラエルの隣国・ヨルダンから中継です。イスラエル軍は今から1時間半ほど前に、レバノン南部で「限定的な地上作戦を始めた」と発表し、レバノンに対して地上侵攻を開始したことを明らかにしました。南部のヒズボラの拠点を標的に、「限定的かつ局所的に地上で襲撃を開始した」としています。ヒズボ