大賀康史さん（左）と三宅香帆さん＝種子貴之撮影文芸評論家・三宅香帆さんが、読書と労働の歴史をたどり、余裕を失った現代の働き方について考察する『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』（集英社新書）に共感が広がっています。仕事に疲れ、本さえ読めなくなっている本質的な理由と、そんな状況を打ち破るための実践について、本の要約サービスflier（フライヤー）を提供している株式会社フライヤーの大賀康史代表と語り