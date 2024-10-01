きのう、一時、2000円以上急落した日経平均株価は、きょうは値を上げて始まり、一時、600円以上上昇しています。【映像】日経平均株価、一時600円超上昇自民党の石破新総裁が誕生して最初の取引となったきのうの日経平均は、経済・財政政策への警戒感から一時、2000円以上下落しました。市場関係者から「石破ショック」という声も聞かれた中、終値の下げ幅は、ことし3番目となる1910円でした。一夜明けたきょうは、前日のア