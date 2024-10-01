幸せな時間の終わり。『幸せな家族そしてその頃はやった唄』はそれを書いた小説だ。「とうとうぼくはひとりになった」という書き出しで始まる。語り手は小学六年生の中道省一だ。一年のあいだに彼の家族は、はじめに父が死に、兄が、母が、姉が続き、家族以外に親友も命を失った。その手記を録音の形で残すことにした、と省一は語るのである。事の起こりは、中道家に「幸せな家族」としてＣＭに出演してもらいたいという依