［ニューヨーク３０日ロイター］ - 米薬局チェーン・薬剤給付管理（ＰＢＭ）大手、ＣＶＳヘルスは会社分割によって小売り事業と保険事業を分離することなどを検討していることが分かった。関係筋はロイターに対し、ＣＶＳが経営難に陥っていることへの投資家からのプレッシャーを背景に、会社分割などの経営再建策を検討していると語った。情報筋は匿名を条件に、小売り事業と保険事業の分離が有効かどうかを含め、ＣＶＳ