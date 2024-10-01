楽天は1日、2025シーズンのmyfavE DAY開催に向けて「myfavEユニフォーム2025」のデザインを募集することになったと発表した。2025シーズンのキーワードは『かっこいい・クール』。採用されたユニフォームは、2025シーズンのmyfavE DAY来場者へプレゼントする。さらに初めての試みとして、メインビジュアルを務める代表選手2名をファンの投票により決定する。＜「myfavEユニフォーム2025」デザイン募集 概要＞■2025シーズンのm