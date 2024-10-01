Joey Roulette[ワシントン３０日ロイター] - 米連邦航空局（ＦＡＡ）は３０日、米宇宙開発企業スペースＸに対し、同社の主力ロケット「ファルコン９」の第２段が２９日の米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）宇宙飛行士の救出ミッション後に問題が発生した理由を調査するよう命じ、同ロケットの飛行停止措置を講じた。停止はこの３カ月で３度目。スペースＸは国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に向け、２人の宇宙飛行士を派遣した。ファ