マルサンアイは10月1日、トヨタ自動車と共同開発した「高オレイン 酸国産大豆の無調整豆乳 1000ml」を通販限定で発売した。トヨタ自動車は、自動車生産やバイオ技術の開発で培ったノウハウを活かし、持続可能な農業の発展を目指した取り組みを行っている。国の食料戦略の柱の一つである大豆に着目し、オレイン酸を多く含む大豆の開発、生産、出口づくりに一気通貫で取り組む「国産大豆応援プロジェクト」を立ち上げ「国産大豆のお