大井競馬場で10月3日(木)に行われる東京盃(3歳上・JpnII・ダ1200m)の枠順が確定した。 昨年のJBCスプリントを制したイグナイターは8枠13番、今年のかしわ記念を勝ったシャマルは6枠10番に入った。 そのほかにも、南関重賞を連勝中のエンテレケイア、6戦連続連対中のエートラックスなどが出走を予定している。発走予定日時は3日(木)の20時10分。枠順は以下の通り。 左から枠番、馬番、馬名()内は性齢、騎手、