「CX-5“クロ”」とはどんなクルマ!?マツダのインドネシア法人は、2024年7月18日から28日まで開催された「ガイキンド・インドネシア国際オートショー2024（GIIAS 2024）」に、オートエクゼのエアロパーツを装着したマツダ「CX-5 オートエグゼ」を展示しました。シブさを増したカスタマイズ仕様に対し、SNSなどではさまざまな声が集まっています。めちゃ「シブい」！ マツダ「CX-5 オートエグゼ装着車」CX-5は、マツダのグ