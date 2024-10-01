西武やソフトバンクなどで活躍した細川亨氏（ロキテクノ富山バッテリーコーチ兼ディフェンス担当）の長女で、タレントの細川愛倫（あいりん、２０）が１日に自身のインスタグラムを更新し、事務所「エイジアプロモーション」に所属したことを発表した。「ご報告」と題して投稿し「この度、２０２４年１０月１日より、株式会社エイジアプロモーションさんに所属することになりました」と報告。「皆さまへの感謝の気持ちを大切に