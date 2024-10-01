ＮＨＫ大河ドラマ「光る君へ」（日曜・午後８時）に源明子役で出演している女優の瀧内公美（たきうち・くみ）が１日に自身のインスタグラムを更新し、事務所退所と独立を報告した。「この度、瀧内公美は２０２４年９月３０日をもちまして、株式会社吉住モータースを退所し、独立いたしますことをご報告申し上げます」と発表。「今日の決断に至るまで多くの方々に支えていただき、お芝居、自身の人生に於いて沢山の経験と学びの