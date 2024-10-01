【A-Z:[E]】 発売日：1月 価格：19,800円 セール価格：15,907円 楽天ブックスにて、Myethosから発売中のフィギュア「A-Z:[E]」が特別価格で販売されている。セール価格は19%オフの15,907円。 本商品は、イラストレーターneco氏が手掛けるオリジナルイラスト「A-Z:」シリーズより、第5作目「[E]」を立