エミーラ2025年モデル2022年と2023年の発売以来、世界中のドライビングファンを魅了してきたエミーラ・ファーストエディションとエミーラV6ファーストエディションは、2025年モデルから、エミーラ・ターボ、エミーラ・ターボSE、エミーラV6に生まれ変わると発表された。【画像】ロータス・エミーラを写真でみる全136枚エミーラらしい印象的なエクステリアライン、乗り心地とハンドリングを独自にブレンドしたスリリングなダイナ