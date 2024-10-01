「こちら大人気の商品で…」「最後の1点なんですよ」こうした接客は定番中の定番ともいえますが、ときには逆効果になることもあるといいます。長期的な視点で顧客関係を築くにはどのように接するとよいのでしょうか。本記事では、元ルイ・ヴィトン トップ販売員の土井美和氏の著書『元ルイ・ヴィトン トップ販売員の 接客フレーズ言いかえ事典』（大和出版）より一部を抜粋・再編集して、お客様の心をつかむフレーズをご紹介しま