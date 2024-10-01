将棋の藤井聡太王座（22）＝王将を含む7冠＝が1日、京都市で前日、初防衛した第72期王座戦5番勝負第3局の一夜明け会見に臨んだ。藤井は終盤の逆転で、挑戦者・永瀬拓矢九段（32）に3連勝。6月に過去2度防衛した叡王を失い7冠へ後退したが、この勝利で全8冠の防衛を一通り達成した。「昨日の対局は最終盤、難しい形勢だったので実感がまだない。シリーズを通して難しい将棋が多く、その中でうまく結果を出せたのはうれしく思う