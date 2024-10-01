女優の橋本環奈（25）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「おむすび」が30日にスタートし、初回の平均世帯視聴率は16・8％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが1日、分かった。個人視聴率は9・4％だった。個人視聴率が公表された20年前期「エール」以降の朝ドラ初回視聴率は以下の通り。20年前期「エール」＝個人11・4％、世帯21・2％20年後期「おちょやん」＝個人10・4％、世帯18・8％21年前期「おかえりモ