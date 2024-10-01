東京六大学野球の明大・宗山塁内野手（４年・広陵）が２８日にリーグ史上３４人目の通算１００安打を達成した。１０月２４日にドラフト会議を控える中、スカウト陣が１位指名は「間違いない」と断言する逸材。これほどまでの評価を受ける理由に迫る。◇◇節目の記録達成も通過点だ。もはや、打つ・打たないの次元にはいない。侍ジャパン・井端監督が「打撃も含め鳥谷のよう」と名手と姿を重ねれば、昨年のＷＢＣ優勝監