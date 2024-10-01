「ライ角が大事」と聞くが、それはアイアンだけではなくパターも！ パターのライ角が合っていないことでのデメリットと、ライ角を合わせることの効果とメリットを徹底解説する。 ライ角が合っていないとパットのミスは増える 「ライ角のとおりに構えているか？」を調査 自分のパターの設定された「ライ角どおり」に構えていない人は、なんと6割以上！ 「アップライト」に構えてしまう人は全