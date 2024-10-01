「スマート水道検針」で情報を受信する無線通信機の親機（左）と送信する子機の付いたメーター＝1日午前、青森市なり手不足が課題の水道検針業務を省力化しようと、総務省は1日、郵便局の車両が配達中に自動で水道メーターの数値を集める「スマート水道検針」の実証事業を青森市で始めた。市によると、実験に参加する約200世帯のメーターに専用の機器を設置。無線通信機を積んだ配達車が付近を走行するだけで検針情報を受信す