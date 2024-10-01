表参道のベーカリーカフェ｢パンとエスプレッソと｣は、2024年10月1日(火)全国のローソン店舗にて、コラボレーションをしたサンドイッチ･ベーカリー･カップ飲料を発売いたします。サンドイッチやフレンチトーストなどの5種類のコラボ商品をラインアップ。コンビニで気軽に味わえる商品で、おでかけのおともやスイーツタイムにいかがでしょうか。 パンとエスプレッソと フル&#12540