私（マナ、40代）は小学生と保育園児の母。夫（リョウスケ、40代）の実家は車で片道3時間の場所にあり、義母が1人で暮らしています。去年義父が亡くなって以来、夫が義母の世話を優先し、子どもたちの行事へ参加してくれません。夫のきょうだいはいずれも義母と不仲で、夫にばかり負担がかかっているのです。義母は、「家の前にペットボトルが何本か落ちていた」ということでわざわざ夫に電話をかけてくることもあります。くだらな