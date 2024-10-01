小学校では、「算数」という教科を習います。「わが子は算数が苦手」と悩みを持つママがいるのではないでしょうか。最初は順調だったけれど、高学年になるにつれ、算数が苦手になってくる子どももいます。今回は、主に小学生の算数と国語の家庭教師を10年間勤め、現在「音読道場連盟」代表、小学生向けオンラインスクール「音読キッズ」を運営する前田大介先生に、算数の力を伸ばす方法を教えていただきました。低学年・中学年・高