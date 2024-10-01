【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ（ブラックピンク）のジェニーが１１日にニューシングル「Ｍａｎｔｒａ」をリリースする。所属事務所が１日、発表した。ジェニーがソロ曲を発表するのは昨年１０月の「Ｙｏｕ＆Ｍｅ」以来約１年ぶり。ソニー・ミュージックエンタテインメント傘下レーベルのコロムビアレコードとパートナーシップを結んでから初のリリース曲となる。コロムビアレコードにはビ