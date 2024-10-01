米国のドローン（無人機）「ＭＱ９」/John Moore/Getty Images/File（ＣＮＮ）中東イエメンの上空で９月２９日夜、米国のドローン（無人機）「ＭＱ９」が反政府武装組織フーシによって撃ち落とされたことがわかった。米国防当局者２人が明らかにした。フーシはドローンの撃墜に成功したと主張した。フーシの報道官は、イエメン軍の防空部隊がサアダ県の空域で敵対的な任務を実行していた米軍のＭＱ９を撃墜したと述べた。これより