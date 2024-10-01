「頂き女子りりちゃん」こと渡辺真衣被告（26）は、マッチングアプリなどで知り合った男性3人から合わせて1億5000万円以上をだまし取ったなどの罪に問われています。今年4月、1審の名古屋地裁で懲役9年・罰金800万円の有罪判決が言い渡され、被告側が控訴していました。そして迎えた先月30日の控訴審判決。裁判長「被告人を懲役8年6カ月、罰金800万円に処する」裁判長は、だましとった金を受け取っていたホスト側が被害者