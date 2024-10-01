2分間の天気予報です。東京・六本木、きょう（1日）も曇り空となっています。午前6時30分ごろの気温は21℃。半袖か長袖か迷むところですが、私は真ん中の5分袖にしました。ちょうど良かったです。では、東京の1時間ごとの天気です。この後も雲の多い天気となりそうで、きのう（先月30日）と同様に、にわか雨の可能性があります。折り畳み傘がお守りとなりそうです。気温は、きのう（先月30日）とだいたい同じくらいの2