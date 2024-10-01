元迷惑系ユーチューバーへずまりゅう（32）1日までにX（旧ツイッター）を更新。請け負った仕事のギャラが振り込まれないとし、不信感を募らせた。へずまは「【告発】」と見出しを付け、「建設会社のコラボ動画撮影のギャラ50万円が振り込まれず逃げられました。今週中に連絡がない場合は会社を晒そうと思います」と警告。「インフルエンサーが舐められてお金をもらえないのはおかしい」と訴えた。続けて「よく馬鹿にされるけど立派