橋本環奈がヒロインのNHK連続テレビ小説「おむすび」（月〜金曜）の9月30日に放送された初回の平均世帯視聴率が16・8％（関東地区）だったことが1日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は9・4％だった。前作の「虎に翼」を0・4ポイント、上回った。朝ドラ111作目で、ギャル文化と出会った“平成ギャル”米田結が、栄養士として人の心と未来を結んでいく平成青春グラフィティ。「縁・人・未来」を結んでいく様子を描