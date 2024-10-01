1日午前2時5分ごろ、埼玉県所沢市北野新町2丁目の住宅に複数人の男が押し入る強盗致傷事件があった。県警によると、男らは1階勝手口のガラスを割って侵入し、住人の男性（85）と妻（83）の手足を粘着テープで緊縛。刃物で切りつけて「お金早くしろ」などと脅し、現金約8万円を奪って逃走したという。男性が左腕などにけがをしている。強盗事件現場の近くにあるコンビニエンスストアには、男らが乗っていたとみられる車両が止まっ