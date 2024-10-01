Karen Freifeld[ワシントン ３０日 ロイター] - 米商務省は３０日、中東地域のデータセンターへの人工知能（ＡＩ）向け半導体の出荷を容易にする規則を発表した。米国の輸出業者は昨年１０月以降、中東と中央アジアの一部に先進的な半導体を出荷する際、事前の許可取得が義務付けられている。新たな規則では、データセンターは「認証済みエンドユーザー」ステータスの申請が可能になり、米国のサプライヤーが個別に許可を取得