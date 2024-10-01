ブレーブスとメッツのダブルヘッダーが３０日（日本時間１日）にアトランタのトゥルー・イーストパークで行われ、第１試合をメッツが８―７で勝利し２年ぶりとなるポストシーズン進出を決めた。１日（同２日）からのワイルドカードシリーズ（ＷＣ）ではブルワーズと対戦する。左ふくらはぎの張りで負傷者リスト入り（ＩＬ）している千賀滉大投手（３１）が、このポストシーズンで復帰する可能性も十分にありそうだ。また、第