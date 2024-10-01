セルティック（スコットランド）の元日本代表ＦＷ古橋亨梧（２９）が、欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）１次リーグのアウェー・ドルトムント（ドイツ）戦（１日＝日本時間２日）を前に敵将から称賛された。英メディア「ＢＢＣ」などによると、現役時代にドルトムントでＭＦ香川真司とチームメートだったヌリ・シャヒン監督は「私はセルティックのストライカーの大ファンだ。古橋は伝統的なストライカーではなく、よく見かける