ナ・リーグの全日程が３０日（同１日）に終了し、ドジャースの大谷翔平投手（３０）が５４本塁打、１３０打点で２年連続の本塁打王と初の打点を獲得し、２冠に輝いた。両リーグでの本塁打王は史上４人目の快挙となった。ＭＬＢは３０日に２３〜２９日（同２４〜３０日）に両リーグの週間ＭＶＰを発表した。ナ・リーグは大谷が選出された。自身初の２週連続受賞で今季４度目となり、昨季まで在籍したア・リーグのエンゼルスでの