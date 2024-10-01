ドル円144円台回復、日銀主な意見は追加利上げに慎重姿勢示すリスク選好の円売りも ドル円は144円台を回復、日銀主な意見を受け早期追加利上げ観測が後退している。日経平均の反発を好感しリスク選好の円売りも見られる。 きょう公表された9月会合主な意見では、経済物価見通し実現なら利上げしていく考えに変わりはないとしながらも、当面は海外経済や金融市場の動向と、見通しに及ぼす影響を見極めるべき局面だと指摘。