50周年を迎える日本唯一の時代劇のテーマパーク「東映太秦映画村」が、人気ゲーム「Fortnite」で再現され、アクション・タイクーンゲームとして登場！ 世界中のFortniteユーザーに、時代劇キャラクターと遊べる新ワールドを東映京都スタジオが提供します。株式会社東映京都スタジオは、株式会社The UnitとHypolygon株式会社と協業し「Fortnite(フォートナイト)」上に、オリジナルワールド「YO-KAI TYCOON Toei Kyoto Studio Park (