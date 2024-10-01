米大リーグのワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）が１日（日本時間２日）に開幕する。アストロズとタイガースは３０日（同１日）、米テキサス州ヒューストンのミニッツメイドパークで前日練習を行った。７月のトレードでアストロズに移籍以降、１０試合に先発し、５勝１敗、防御率２・７０と好調の菊池雄星投手は投手の全体練習には参加せず、室内などで調整した模様。エスパーダ監督は当地で会見し、第２戦以降の先発について「