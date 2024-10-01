将棋の藤井聡太王座＝竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖との七冠＝が１日、京都市の「ウェスティン都ホテル京都」での王座初防衛から一夜明け、同所で祝勝会見に出席した。９月３０日午後９時に最終盤の大逆転劇で挑戦者・永瀬拓矢九段を下し、無傷３連勝のスイープＶから、ちょうど１２時間後の午前９時。会場に登壇した藤井は、ホテル側から花束を受け取った。１分将棋で脳をフル回転した前夜の激闘を振り返り「苦しい形