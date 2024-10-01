世界中で愛される、映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できる、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京- メイキング・オブ・ハリー・ポッター」（以下、スタジオツアー東京）は、スタジオツアー東京にとって初めてとなる、クリスマスシーズン限定の特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」を2024年11月9日（土）から2025年1月5日（日）までの期間限定で開催します。日本