中日両国の各レベルの交流にオープンな態度中国外交部中国外交部。（北京＝新華社記者/李賀）【新華社北京10月1日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は9月30日の記者会見で、石破茂自民党総裁がNHKの番組で日中両国の首脳交流の重要性に言及したとの質問に、中国は両国の各レベルの対話と交流にオープンな態度で臨んでいると表明した。林報道官は次のように述べた。中国と日本は近隣国、共にアジアと世界の重要な経済国