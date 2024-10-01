サッカー元日本代表でサッカー解説者の福西崇史さんが、読売新聞ポッドキャスト「ピッチサイド日本サッカーここだけの話」に出演した。サッカーの「英才教育」ではなかったという福西さんは、どのようなスポーツ遍歴をたどってきたのだろうか。さらに現役引退後は、早稲田大学大学院スポーツ科学研究科に進学し、昨年修了した。番組ＭＣの元日本代表・槙野智章さんが聞いた。器械体操からサッカー福西さんは瀬戸内海に面する